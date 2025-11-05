НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Названы самые выгодные даты для открытия вклада

Источник:
«Прайм»
135 0
Деньги, банковские карты
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Чтобы получить максимально выгодные условия по вкладу, необходимо обращать внимание на выбор времени его открытия, посоветовала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха Российского экономического университета Татьяна Белянчикова.

«Изучаем прогноз изменения ключевой ставки. Именно она оказывает максимальное влияние на уровень процентных ставок по вкладам», — сказала эксперт в комментарии агентству «Прайм».

Так, если ожидается снижение ставки, лучше открыть вклад до заседания Банка России. Если прогнозируется повышение параметра, эффективнее дождаться решения и только потом открывать депозит, посоветовала она.

Если ситуация со ставками непредсказуема, то имеет смысл разместить часть денег на относительно долгий срок, а остальные вклады делать на короткие и средние сроки, используя так называемую «лестницу вкладов».

Такой подход предполагает открытие вкладов в разные даты «со смещением» по времени, чтобы в случае появления на рынке интересного предложения иметь под рукой свободные средства от закончившегося вклада для вложения их под более высокий процент.

Кроме этого, следует отслеживать специальные предложения банков. Они могут быть приурочены к определенным событиям — например, праздникам. Чаще всего подобные предложения появляются в конце года, когда кредитные учреждения заинтересованы в улучшении показателей.

При анализе интересных предложений для расчета потенциального дохода можно использовать калькуляторы, встроенные в сайты банков, а также сравнивать предложения разных кредитных организаций на сайтах-агрегаторах, подытожила эксперт.

Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Еще по теме
Россиянам напомнили про смену страховщика пенсионных накоплений
Почему нельзя писать в сообщениях «возврат долга»
Банки наградят за возврат денег жертвам мошенников
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Черная дыра отправила в космос невероятный сигнал
Обсуждение (0)
Картина дня
Мэром Нью-Йорка стал социалист и мусульманин
Президент Венесуэлы утвердил план войны с США
Max открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ
Shaman и Мизулина поженились в ДНР
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

Captain Nemo

Значит будут грабить простое наше население,а население в очередной раз покажет свою инертность.

Uynachalnica

Все идет в строгом соответствии с планом. (с)

andrei703333

Во во, пускай лучше тоннель сделают между японией, чтобы тачки гонять без паромов

Antares

Ага, 1000 самолётов уже построили. Верим! ))