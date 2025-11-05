Названы самые выгодные даты для открытия вклада

Чтобы получить максимально выгодные условия по вкладу, необходимо обращать внимание на выбор времени его открытия, посоветовала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха Российского экономического университета Татьяна Белянчикова.

«Изучаем прогноз изменения ключевой ставки. Именно она оказывает максимальное влияние на уровень процентных ставок по вкладам», — сказала эксперт в комментарии агентству «Прайм».

Так, если ожидается снижение ставки, лучше открыть вклад до заседания Банка России. Если прогнозируется повышение параметра, эффективнее дождаться решения и только потом открывать депозит, посоветовала она.

Если ситуация со ставками непредсказуема, то имеет смысл разместить часть денег на относительно долгий срок, а остальные вклады делать на короткие и средние сроки, используя так называемую «лестницу вкладов».

Такой подход предполагает открытие вкладов в разные даты «со смещением» по времени, чтобы в случае появления на рынке интересного предложения иметь под рукой свободные средства от закончившегося вклада для вложения их под более высокий процент.

Кроме этого, следует отслеживать специальные предложения банков. Они могут быть приурочены к определенным событиям — например, праздникам. Чаще всего подобные предложения появляются в конце года, когда кредитные учреждения заинтересованы в улучшении показателей.

При анализе интересных предложений для расчета потенциального дохода можно использовать калькуляторы, встроенные в сайты банков, а также сравнивать предложения разных кредитных организаций на сайтах-агрегаторах, подытожила эксперт.