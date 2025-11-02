НАВЕРХ
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой

«Прайм»
Банковская карта
Два основных вида угроз существуют при оплате банковской картой — это киберугрозы и технические риски, предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Киберугрозы подразумевают такие мошеннические действия, как фишинг и вишинг, когда злоумышленники получают данные карты с помощью самого владельца. При вишинге мошенники выманивают данные карты и секретный код. При фишинге жертве направляется поддельная ссылка на оплату или открывается поддельный сайт магазина, рассказала «Прайм» Валишивили.

Технические риски, по ее словам, связаны со считыванием и копированием данных самой карты, так называемый кардинг. Злоумышленник может сделать фальшпанель на кнопки банкомата или «вживить» вредоносный чип в сам банкомат.

Эксперт посоветовала никогда не называть данные карты и секретные коды третьим лицам, кем бы они не представлялись. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам в интернете. У официальных сайтов в строке с названием есть значок замка, что говорит о защищенности данных.

При пользовании банкоматами следует обращать внимание на возможные «лишние» элементы (например, накладка на клавиатуру). С осторожностью нужно пользоваться банкоматами в местах с большой проходимостью людей и не в отделениях банка.

При совершении покупок в интернете лучше не вводить данные основной карты. Лучше завести для этого отдельную карту, которую можно пополнять на сумму конкретной покупки. Стоит также поставить запрет в браузере на запоминание данных карты, посоветовал эксперт.

