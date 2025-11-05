Почему обычная зевота заразительна

Стоит одному человеку зевнуть, через несколько секунд окружающие последуют его примеру. Почему зевота так заразительна?

Феномен заразности зевоты объясняется работой зеркальных нейронов — особых нервных клеток, которые активируются как при выполнении действия, так и при наблюдении за этим же действием у других, выяснили ученые.

Благодаря развитию этих нейронов у человека есть способность копировать то, что делают другие люди. Именно эти нейроны лежат в основе способности к непроизвольному подражанию и эмпатии.

Зеркальные нейроны были обнаружены в 1996 году. Ученые изучали обезьян и выяснили, что такие нейроны активизировались не только, когда животное совершало само действие, но и когда оно наблюдало, как другое животное выполняет аналогичное движение.

Эксперименты показали, что чем эмоционально значимее и привлекательнее для человек, тем сильнее реакция зеркальных нейронов и выше вероятность «заразиться» зевотой. Однако некоторые люди на это не способны — например, аутисты, у которых снижена эмпатия.

Интересно, что человеческой зевотой могут «заразиться» многие социальные животные — в частности, собаки и шимпанзе. Исследователи объясняют такую реакцию древним эволюционным механизмом синхронизации группового состояния.