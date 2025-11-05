НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Почему обычная зевота заразительна

Источник:
Sibnet.ru
136 0
Зевающая обезьяна
Фото: Daisuke Tashiro / CC BY-SA 2.0

Стоит одному человеку зевнуть, через несколько секунд окружающие последуют его примеру. Почему зевота так заразительна?

Феномен заразности зевоты объясняется работой зеркальных нейронов — особых нервных клеток, которые активируются как при выполнении действия, так и при наблюдении за этим же действием у других, выяснили ученые.

Благодаря развитию этих нейронов у человека есть способность копировать то, что делают другие люди. Именно эти нейроны лежат в основе способности к непроизвольному подражанию и эмпатии.

Зеркальные нейроны были обнаружены в 1996 году. Ученые изучали обезьян и выяснили, что такие нейроны активизировались не только, когда животное совершало само действие, но и когда оно наблюдало, как другое животное выполняет аналогичное движение.

Эксперименты показали, что чем эмоционально значимее и привлекательнее для человек, тем сильнее реакция зеркальных нейронов и выше вероятность «заразиться» зевотой. Однако некоторые люди на это не способны — например, аутисты, у которых снижена эмпатия.

Интересно, что человеческой зевотой могут «заразиться» многие социальные животные — в частности, собаки и шимпанзе. Исследователи объясняют такую реакцию древним эволюционным механизмом синхронизации группового состояния.

Почему люди и животные зевают
Еще по теме
Почему у кошек ночью светятся глаза
Как ведет себя огонь в невесомости. ВИДЕО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Почему самолет не падает
смотреть все
Наука #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Зеленский оценил ситуацию в Красноармейске одним словом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

Captain Nemo

Значит будут грабить простое наше население,а население в очередной раз покажет свою инертность.

andrei703333

Во во, пускай лучше тоннель сделают между японией, чтобы тачки гонять без паромов

Uynachalnica

Все идет в строгом соответствии с планом. (с)

Captain Nemo

Я одного непонимаю.Почему нельзя доставленные грузы для всу уничтожить.Разрушить логистику.А так можно...