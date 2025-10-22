НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Почему люди и животные зевают

Источник:
Sibnet.ru
170 0
Зевота
Фото: delgaudm / CC BY 2.0
Каждый человек почти ежедневно зевает. Более того, зевают большинство животных. Почему этот рефлекс так распространен, если на первый взгляд он кажется совершенно бессмысленным? На этот счет есть несколько научных версий.

Что такое зевота

Зевота — непроизвольный долгий и глубокий вдох с коротким выдохом в конце. С точки зрения физиологии, сам процесс включает три фазы и начинается с сокращения подъязычных мышц, что приводит к открытию челюсти и сокращению диафрагмы.

На второй фазе человек делает глубокий вдох — обычно ртом. Часто в этот момент возможно непроизвольное вытягивание рук или ног. Завершающий этап — выдох и расслабление. В среднем три фазы занимают около пяти-шести секунд.

Эволюционные корни зевоты, скорее всего, очень древние. Она могла достаться млекопитающим от рыб, которые широко открывали рот, чтобы увеличить приток воды к жабрам и промыть жаберные щели.

Зачем нужна зевота

Ученые долгое время считали, что зевота — способ организма получить больше кислорода. Однако последние исследования опровергли эту теорию. Подопытных просили вдыхать воздух с повышенным содержанием кислорода или с высоким содержанием углекислого газа.

Количество зеваний у двух групп не отличалось — это означало, что рефлекс не выполняет роль регулятора уровней СО2 и О2. Если бы теория была верна, количество зеваний должно было бы измениться.

На сегодня главная гипотеза — зевота охлаждает наш мозг. Ряд экспериментов ее подтвердили. Например, в одном участникам давали холодный компресс, чтобы приложить его ко лбу. Оказалось, что они зевали вдвое реже по сравнению с теми, у кого был теплый компресс. 

Еще по теме
Как компьютер слабее приставки Dendy высадил людей на Луну
Какое число самое большое
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Британские археологи нашли «дорогу динозавров»
смотреть все
Наука #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
России предрекли победу на Украине «в ближайшие недели»
Обсуждение (0)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
37
Нарышкин рассказал о «глобальной партии войны» в Европе
31
Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне с Россией
21
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
18
Германия призвала Венгрию арестовать Путина
15
Трамп заявил Зеленскому о гарантиях безопасности для России