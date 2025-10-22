Почему люди и животные зевают

Каждый человек почти ежедневно зевает. Более того, зевают большинство животных. Почему этот рефлекс так распространен, если на первый взгляд он кажется совершенно бессмысленным? На этот счет есть несколько научных версий.

Что такое зевота

Зевота — непроизвольный долгий и глубокий вдох с коротким выдохом в конце. С точки зрения физиологии, сам процесс включает три фазы и начинается с сокращения подъязычных мышц, что приводит к открытию челюсти и сокращению диафрагмы.

На второй фазе человек делает глубокий вдох — обычно ртом. Часто в этот момент возможно непроизвольное вытягивание рук или ног. Завершающий этап — выдох и расслабление. В среднем три фазы занимают около пяти-шести секунд.

Эволюционные корни зевоты, скорее всего, очень древние. Она могла достаться млекопитающим от рыб, которые широко открывали рот, чтобы увеличить приток воды к жабрам и промыть жаберные щели.

Зачем нужна зевота

Ученые долгое время считали, что зевота — способ организма получить больше кислорода. Однако последние исследования опровергли эту теорию. Подопытных просили вдыхать воздух с повышенным содержанием кислорода или с высоким содержанием углекислого газа.

Количество зеваний у двух групп не отличалось — это означало, что рефлекс не выполняет роль регулятора уровней СО2 и О2. Если бы теория была верна, количество зеваний должно было бы измениться.

На сегодня главная гипотеза — зевота охлаждает наш мозг. Ряд экспериментов ее подтвердили. Например, в одном участникам давали холодный компресс, чтобы приложить его ко лбу. Оказалось, что они зевали вдвое реже по сравнению с теми, у кого был теплый компресс.