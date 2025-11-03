НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Китай стал отказываться от российской нефти

Источник:
Sibnet.ru
238 2
Нефть, станки-качалки
Фото: © Sibnet.ru

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая стали отказываться от закупок нефти из России из-за санкций, сообщили трейдеры.

США ввели санкции против нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть» 22 октября 2025 года. Меры направлены на дополнительное сокращение финансовых поступлений российских предприятий топливно-энергетического комплекса.

Крупные государственные гиганты Sinopec и PetroChina Co. отменили некоторые поставки российской нефти после введения санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Более мелкие частные нефтеперерабатывающие заводы, называемые «чайниками», также воздерживаются от закупок, опасаясь штрафов

Аналитики консалтинговой фирмы Rystad Energy AS оценивают, что отказ китайских нефтепереработчиков от российского сырья затрагивает порядка 400 тысяч баррелей в сутки. Это составляет до 45% от совокупного объема китайского импорта нефти из России.

Президент России Владимир Путин, комментируя новые санкции США, признавал, что они «будут иметь определенные последствия», хотя, по его словам, не сильно повлияют на экономику России. Президент США Дональд Трамп отвечал, что судить об этом можно будет через полгода.

Еще по теме
Роспатент зарегистрировал товарный знак Xiaomi для продажи пива
Новое оптоволокно увеличит скорость интернета в 1000 раз
Россияне смогут подтвердить возраст в магазинах по биометрии
Google и Wikipedia оштрафовали за нарушение законов РФ
смотреть все
Экономика #IT-бизнес #Санкции
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Названы лучшие бюджетные смартфоны
«Брат навсегда» стартует в российском прокате
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
37
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
23
Пушка М‑46 образца 1950 года хорошо показала себя в СВО. ВИДЕО
20
Пентагон начал подготовку к боевым действиям в Нигерии
15
США испытали сверхзвуковой самолет X-59. ВИДЕО
15
Путин потребовал накормить россиян рыбой