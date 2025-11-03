Китай стал отказываться от российской нефти

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая стали отказываться от закупок нефти из России из-за санкций, сообщили трейдеры.

США ввели санкции против нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть» 22 октября 2025 года. Меры направлены на дополнительное сокращение финансовых поступлений российских предприятий топливно-энергетического комплекса.

Крупные государственные гиганты Sinopec и PetroChina Co. отменили некоторые поставки российской нефти после введения санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Более мелкие частные нефтеперерабатывающие заводы, называемые «чайниками», также воздерживаются от закупок, опасаясь штрафов

Аналитики консалтинговой фирмы Rystad Energy AS оценивают, что отказ китайских нефтепереработчиков от российского сырья затрагивает порядка 400 тысяч баррелей в сутки. Это составляет до 45% от совокупного объема китайского импорта нефти из России.

Президент России Владимир Путин, комментируя новые санкции США, признавал, что они «будут иметь определенные последствия», хотя, по его словам, не сильно повлияют на экономику России. Президент США Дональд Трамп отвечал, что судить об этом можно будет через полгода.