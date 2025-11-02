Буксируемые 130-миллиметровые пушки М-46 образца 1950 года хорошо зарекомендовали в себя зоне СВО, рассказали артиллеристы 44-го армейского корпуса российской армии.

По словам командира батареи с позывным «Громила», российские войска в зоне СВО используют пушки М-46 для контрбатарейной борьбы, изоляции района боевых действий, уничтожения опорных пунктов противника.

«Интенсивность работы бывает разной, порой приходится выпускать в цель до шестидесяти снарядов», — сказал офицер.

Он отметил высокую точность пушек М-46, которая достигается благодаря совместной работе с расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Первый опытный образец М-46 был создан в 1950 году. В 1951 году начато серийное производство пушки. В 1950-х годах М-46 была самым дальнобойным орудием Советской армии, за исключением орудий большой и особой мощности.

Дальность стрельбы пушки М-46 составляет 27,5 километра обычным снарядом, 37 километров активно-реактивным снарядом.