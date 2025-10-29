Американская Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

Американская корпорация Nvidia стала самой дорогой публичной компанией мира, ее рыночная капитализация превысила 5 триллионов долларов.

Акции Nvidia подорожали на 3,5% — до 208,05 доллара за бумагу после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином экспорт чипов компании в Китай, пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg, в 2025 году акции Nvidia подорожали более чем на 50%. Аналитики отмечают, что рыночная оценка компании в 5 триллионов долларов еще недавно казалась немыслимой.

Рост стоимости Nvidia поддерживается глобальным бумом искусственного интеллекта и активной деятельностью генерального директора Дженсена Хуанга, который расширяет партнерства с крупными зарубежными корпорациями, отмечает издание.

Nvidia — ведущий мировой производитель высокопроизводительных графических процессоров (GPU) и систем-на-чипе (SoC), а также программного обеспечения. Ее разработки применяются в сферах видеоигр, высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта.