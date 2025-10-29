Минтруда предложил увеличение квоты на мигрантов на 20%

Минтруд внес предложение поднять в 2026 году квоту на квалифицированных работников-мигрантов на 20% — до 279 тысяч человек. Большая часть заявок поступила от промышленных предприятий, сообщило министерство.

Часть российского трудового рынка занимают работники, приехавшие из стран, в отношении которых действует визовый режим. В основном это Индия, Китай, Африка, Малайзия, Бангладеш. Отечественные компании направляют в Минтруд заявки, на основании которых ведомство формирует квоты на таких специалистов. Проект постановления на 2026 год опубликован на портале regulatiтon.gov.ru.

Министерство отмечает, что в 2025 году объем квоты составляли меньше на 45 тысяч разрешений, при этом за первое работодатели привлекли в Россию только 25% от заявленной численности иностранцев.

Данные МВД свидетельствуют, что российским компаниям с годами удается привлекать все меньше специалистов из дальнего зарубежья. В 2016-2019 годах в Россию прибывали для работы 120-130 тысяч человек, то в последние годы их число сократилось до 100-115 тысяч.



