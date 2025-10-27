Глава Минэнерго связал дефицит топлива с ажиотажем у граждан

Ажиотажный спрос со стороны граждан на бензин стал дополнительной причиной топливного кризиса, помимо двух традиционных, заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев.

Регионы, в том числе сибирские, столкнулась с ограничениями продаж или ростом цен на бензин на заправках в конце сентября. По данным Росстата, с 1 по 29 сентября рост составил 2,48%, а с начала года — уже 9,2%, что в два раза превышает инфляцию.

«В этом году на рынок и на поведение покупателей повлияли сообщения о временных остановках на некоторых заводах. Все это вместе спровоцировало ажиотажный спрос и рост биржевых цен», — сказал Цивилев в интервью ТАСС.

Министр назвал и две причины, повторяющиеся из года в год. Это сезон плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что сократило объемы производства. Также сказался традиционный высокий сезонный спрос.

По словам Цивилева, власти взяли ситуацию под контроль. Ограничение экспорта и корректировку демпфера помогли остановить рост оптовых цен и стабилизировать ситуацию.

Завершающаяся программа модернизации НПЗ, которая увеличит производство бензина на 4-5 миллионов тонн, позволит нарастить запас прочности отрасли и сведет к минимуму риски топливных кризисов в будущем, выразил уверенность глава Минэнерго.