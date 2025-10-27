НАВЕРХ
Глава Минэнерго связал дефицит топлива с ажиотажем у граждан

Источник:
ТАСС
294 6
Автомобиль на заправке
Фото: © Sibnet.ru

Ажиотажный спрос со стороны граждан на бензин стал дополнительной причиной топливного кризиса, помимо двух традиционных, заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев.

Регионы, в том числе сибирские, столкнулась с ограничениями продаж или ростом цен на бензин на заправках в конце сентября. По данным Росстата, с 1 по 29 сентября рост составил 2,48%, а с начала года — уже 9,2%, что в два раза превышает инфляцию.

«В этом году на рынок и на поведение покупателей повлияли сообщения о временных остановках на некоторых заводах. Все это вместе спровоцировало ажиотажный спрос и рост биржевых цен», — сказал Цивилев в интервью ТАСС.

Министр назвал и две причины, повторяющиеся из года в год. Это сезон плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что сократило объемы производства. Также сказался традиционный высокий сезонный спрос.

По словам Цивилева, власти взяли ситуацию под контроль. Ограничение экспорта и корректировку демпфера помогли остановить рост оптовых цен и стабилизировать ситуацию.

Завершающаяся программа модернизации НПЗ, которая увеличит производство бензина на 4-5 миллионов тонн, позволит нарастить запас прочности отрасли и сведет к минимуму риски топливных кризисов в будущем, выразил уверенность глава Минэнерго.

Экономика #Недра и ТЭК
Обсуждение (6)
nicollaich

Лучше бы она оставалась гинекологом и дальше..

velam

Питомники переполнены и собаки там сидят голодные, проще нейтрализовать и все.

DADMAL

Про питомники это бизнес про то что подкармливают это зря а при ссср было проще был утиль и все на этом...

Denis CENTR

Да ничего они не смогут, скорее они сами буду наносить удары а глубь России, но не ракетами, а налогами...