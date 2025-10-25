НАВЕРХ
Американец вставил в глаз бриллиант

Daily Mail
Искусственный глаз Слейтера Джонса с бриллиантом
Искусственный глаз Слейтера Джонса с бриллиантом
Фото: © @_jonesjewelryco_

Американский ювелир Слейтер Джонс вставил себе в протез глаза бриллиант весом два карата и стоимостью 2 миллиона долларов. 

Владелец ювелирного магазина Слейтер Джонс из Алабамы (США) в 17 лет начал терять зрение на правый глаз после заражения токсоплазмозом. В 23 года, когда врачи объяснили, что глаз спасти нельзя, он решил превратить протез в отражение своей профессии.

«Я потерял глаз, но он привнес новый свет в мою жизнь», — сказал Джонс. Снимки его необычного глаза завирусились в интернете и сделали ювелира известным. 

Зачем человеку зубы мудрости

«Если у вашего ювелира нет алмазного глаза — мне неинтересно его видеть», — написал Джонс в соцсети.

Ювелир продолжает создавать украшения, используя свою трагическую историю как часть бренда, пишет Daily Mail. Хотя пользователи сравнивают его со злодеями из фильмов о Джеймсе Бонде.

