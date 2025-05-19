Зачем человеку зубы мудрости

Зубы мудрости — одна из «лишних» деталей в человеческом организме. Они режутся с большим запозданием, с неприятными ощущениями, потом часто встают криво и в итоге их удаляют. Зачем они нужны и могут ли вообще исчезнуть?

Зубы мудрости — это восьмые коренные зубы, расположенные в самой задней части рта. Они, как шестерки и семерки, относятся к молярам — зубам, служащим в основном для первичной механической обработки пищи.

Жевательные зубы делятся на группы моляров, например, премоляры — малые коренные зубы, которые участвуют в откусывании и перемещают еду глубже. Первыми молярами называют первые зубы, которые прорезываются сразу как постоянные. Затем в боковых частях челюстей идут вторые моляры. Зубы мудрости называют третьими молярами.

У обезьян, горилл и шимпанзе есть зубы мудрости. Были они и у предков современного человека.

Более крепкие челюсти и зубы были им необходимы, поскольку сырое мясо и растения было гораздо сложнее жевать, чем современную пищу, объяснили профессор стоматологии Ариадна Летра и профессор черепно-лицевых наук и генетики человека Питтсбургского университета Сет М. Вайнберг в статье для The Conversation.

С развитием сельского хозяйства и навыков обработки продуктов пища становилась мягче, и третьи моляры стали не так уж и нужны.

Зубы мудрости исчезнут

По словам антрополога Станислава Дробышевского, зубы мудрости стали пропадать у кроманьонцев в верхнем палеолите, 20-40 тысяч лет назад, и этот процесс продолжается.

«Зубы исчезают. Третий моляр — зуб мудрости — лучший пример. У кого-то он криво растет, у кого-то нормальный, у кого-то вообще не растет, он точно исчезнет эволюционно, 100%», — выразил уверенность Дробышевский в интервью Юлии Меньшовой на YouTube.

Согласно исследованию американских ученых и стоматологов от 2021 года, около 25% людей сегодня уже не имеют хотя бы одного зуба мудрости.

Однако стоматологи не так категоричны в отношении зубов мудрости. Многие врачи считают их нужными для удержания стабильности других жевательных зубов, а также полезными на случай необходимости закрепления мостовидных протезов, так как часто шестерки и семерки уже полностью разрушены, а восьмерки еще пригодны для протезирования.