«Дром» выяснил, как россияне выбирают автомобили

Россияне при выборе автомобиля изучают характеристики, читают отзывы на модель, идут на тест-драйвы и лично общаются с владельцами. На это большинству будущих автовладельцев нужна неделя, выяснил автомобильный сервис «Дром».

«Дром» провел масштабное исследование летом 2025 года, в опросе приняли участие 9 тысяч человек со всей страны. Выяснилось, что больше всего будущие автовладельцы полагаются на отзывы, особенно жители Дальнего Востока и Юга России. При этом кому-то для изучения мнений достаточно одного дня, а кому-то нужно более месяца.

В среднем по стране большинству (42%) нужна неделя. За это время будущие автовладельцы не только изучают характеристики авто и отзывы на форумах, а также стараются «проехаться самостоятельно» на официальных тест-драйвах или на машинах знакомых и пообщаться лично с владельцами на парковках и автомойках.

Довольно много водителей подходят к выбору машины более обстоятельно. Так, 23% респондентов нужен месяц на изучение автомобиля, а 18% —тратят более месяца.

Нашлись и те, кто выбирает машину за один день. Это почти пятая часть опрошенных — 19%, приводит данные опроса РИА Новости.