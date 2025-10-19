НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Медведеву показали новое оружие на полигоне Капустин Яр

Источник:
Sibnet.ru
370 3

Испытания перспективных образцов вооружения прошли на полигоне Капустин Яр прошли, сообщил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Мы наблюдали за ходом очередного этапа испытаний перспективных образцов вооружений, что обычно и делается на полигоне. Напомню, что в этом составе предыдущая демонстрация в апреле этого года поставила ряд вопросов, которые нужно было решить», — сказал зампред Совбеза.

По его словам, были представлены различные зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные системы, дроны-перехватчики и другие виды вооружения.

«Мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения, выпускаемых в нашей оборонной промышленности, чтобы обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника, включая объекты, которые находятся в глубине обороны», — отметил Медведев.

Кроме того, на полигоне обсудили вопросы развития ПВО и противодействия беспилотникам.

Обсуждение (3)
