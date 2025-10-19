Медведеву показали новое оружие на полигоне Капустин Яр

Испытания перспективных образцов вооружения прошли на полигоне Капустин Яр прошли, сообщил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Мы наблюдали за ходом очередного этапа испытаний перспективных образцов вооружений, что обычно и делается на полигоне. Напомню, что в этом составе предыдущая демонстрация в апреле этого года поставила ряд вопросов, которые нужно было решить», — сказал зампред Совбеза.

По его словам, были представлены различные зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные системы, дроны-перехватчики и другие виды вооружения.

«Мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения, выпускаемых в нашей оборонной промышленности, чтобы обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника, включая объекты, которые находятся в глубине обороны», — отметил Медведев.

Кроме того, на полигоне обсудили вопросы развития ПВО и противодействия беспилотникам.