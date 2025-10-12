НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Пробки образовались на трассах «Байкал» и «Амур»

Источник:
Sibnet.ru
200 2

Снег выпал в Забайкалье, из-за которого образовались заторы на трассах «Байкал» и «Амур», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сразу две федеральные трассы — "Байкал" и "Амур" — второй день почти парализованы из-за погодных условий. Под ударом также оказалась региональная дорога "Дарасун — граница с Монголией"», — написал Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, участок трассы от Сбеги в сторону Читы полностью перекрыт, движение остановлено в обе стороны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал приход аномальных морозов в регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Еще по теме
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Синоптики пообещали холодную зиму в Сибири
Новосибирск и Омск побили температурные рекорды
Летнее тепло захватило Сибирь
смотреть все
Жизнь #Погода #Забайкалье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Обсуждение (2)
Картина дня
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
Путин назвал «национальную гордость России»
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
Красная икра подешевела в России
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

krasprol

Предлагаю ограничить бюджет "думы", сократить количество "думцев", а также их помощников,секретарей и...

Grossmeister38rus

интересно послушать людей, которые говорили, РФ тут не причем

Nik3316

Прибалты самая ненаесть НАТО))))))) гавкать будут громче всех...

med317

Опять вы со своими двумя неподтверждёнными миллионами. "Врать нехорошо" (с) Mosquito