Пробки образовались на трассах «Байкал» и «Амур»

Снег выпал в Забайкалье, из-за которого образовались заторы на трассах «Байкал» и «Амур», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сразу две федеральные трассы — "Байкал" и "Амур" — второй день почти парализованы из-за погодных условий. Под ударом также оказалась региональная дорога "Дарасун — граница с Монголией"», — написал Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, участок трассы от Сбеги в сторону Читы полностью перекрыт, движение остановлено в обе стороны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал приход аномальных морозов в регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.