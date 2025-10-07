НАВЕРХ
Сандалию возрастом 650 лет нашли археологи в гнезде стервятников

Источник:
Sibnet.ru
Найденная в гнезде средневековая сандалия
Фото: © Ecology, Антони Маргалида и другие

Археологи на юге Испании нашли более 200 рукотворных артефактов в 12 многовековых гнездах стервятников-бородачей. В числе находок 650-летняя сандалия и арбалетный болт. 

Бородачи возвращаются к одним местам гнездования из поколения в поколение, поэтому в гнездах копятся многовековые отложения из природных и рукотворных материалов. Территорию Андалузии птицы покинули около века назад. Ученые спускались по веревкам со скал, чтобы изучить древние гнезда, пишет журнал Ecology.

Большинство находок были природные — более 2100 костей, 86 копыт и десятки яичных скорлуп, но около 9% находок были созданы человеком. Из них 72 предмета из кожи, 129 — из ткани, 25 предметов из травы эспарто, несколько инструментов, а также арбалетный болт и рогатку.

Самой неожиданной находкой была сандалия из эспарто — распространенная средневековая обувь. Ее возраст составляет от 650 до 750 лет. В целом артефакты оказались возрастом от 150 до 675 лет.

Первый конкурс красоты. ФОТО
Наука #Наука #История #Интересно
