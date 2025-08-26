Собаки по праву считаются самыми преданными человеку существами. Сотни лет эти животные беззаветно служат людям, жертвуют собой, дарят радость и любовь. В День благодарности собаке, который отмечается 26 августа, вспомним четвероногих, ставших настоящими героями.

Неофициальный праздник День благодарности собаке зародился в США в 2004 году по инициативе зоозащитницы Коллин Пейдж. В качестве даты она выбрала день, когда завела свою первую собаку по кличке Шелти. Со временем 26 августа стали отмечать собаководы всех стран.

Легендарный сапер

Восточноевропейская овчарка Джульбарс стала легендой минно-розыскной службы. За время своей службы с сентября 1944-го по август 1945 года хвостатый сапер обнаружил порядка 7,5 тысячи мин. Его тонкое чутье позволяло находить взрывчатку на глубине до двух метров.

Личная собака кинолога из Харькова Дины Волкац, жены командира 37-го отдельного батальона разминирования, участвовала в разминировании объектов огромной исторической и культурной ценности — соборов Киева, дворцов над Дунаем, замков Праги и Вены.

Собака-сапер Джульбарс Фото : Wikipedia

В ряде источников утверждается, что на Параде Победы слабого после перенесенного ранения Джульбарса несли на шинели Сталина по его личному распоряжению. Впрочем, это красивая легенда — кинохроники парада этого не подтверждают.

Альпийский спасатель

Сенбернар Барри жил с 1800 по 1814 годы и выполнял роль спасателя при монастыре Святого Бернара в Швейцарии. Дорога близ монастыря проходила на высоте 2,5 километра, нередко ее заваливало лавинами. Чтобы искать попавших в беду, монахи использовали обученных собак.

Согласно источникам, Барри спас 40 человек. Самый известный — мальчик, оказавшийся под лавиной вместе с мамой, которая погибла. Пес откопал малыша, облизал лицо, чтобы привести в чувство и потащил в монастырь. Очнувшись, ребенок забрался ему на спину и был спасен.

Восстановленное чучело Барри в Бернском музее естественной истории Фото : PraktikantinNMBE / CC BY-SA 4.0

Доска на памятнике Барри гласит: «Он спас сорок человек, но был убит, пытаясь спасти сорок первого». По одной из версий, сенбернар отыскал под снегом пропавшего солдата, однако тот принял его за волка и смертельно ранил. По другой — пес вышел в отставку и умер от старости в Берне в возрасте 14 лет.

Символ верности

Акита-ину по кличке Хатико стал мировым символом преданности. Пес родился 10 ноября 1923 года в Японии и был подарен профессору Токийского университета Хидэсабуро Уэно. Каждый день он провожал хозяина до станции Сибуя, а вечером возвращался встречать его.

21 мая 1925 года профессор Уэно скончался на работе от инсульта, но верный пес продолжал приходить на станцию ежедневно в течение девяти лет — вплоть до своей смерти 8 марта 1935 года.

Фото Хатико за год до его смерти Фото : Unknown

Еще при жизни собаке установили две бронзовые статуи. История Хатико вдохновила на создание нескольких фильмов, которые заставили рыдать миллионы людей. Каждый день в годовщину смерти Хатико на станции Сибуя проходит торжественная церемония в честь самого верного в мире пса.

Остановивший эпидемию

Сибирский хаски Балто родился 10 февраля 1919 года в городе Ном на Аляске. В январе 1925 года в Номе вспыхнула эпидемия дифтерии. Чтобы спасти детей, необходимо было доставить противодифтерийную сыворотку из Анкориджа.

Из-за снежной бури самолеты не могли взлететь, и единственным способом доставки стали собачьи упряжки. Им предстояло преодолеть 1085 километров. Великая гонка милосердия, как позднее назвали этот пробег, заняла пять с половиной дней.

Балто и его погонщик Гуннар Каасен Фото : Brown Brothers

Балто возглавил упряжку на самом сложном участке пути. Несмотря на метель и тридцатиградусный мороз, лекарство было доставлено вовремя. После подвига пес стал национальным героем, ему установили памятник в Центральном парке Нью-Йорка.

Первопроходец космоса

Беспородная собака Лайка стала первым живым существом, выведенным на орбиту Земли. Настоящая кличка собаки была Кудрявка, но персонал переименовал ее в Лайку из-за звонкого лая.

Лайка перед орбитальным полетом Фото : Музей космонавтики / Главархив Москвы / CC BY 4.0

Лайку запустили в космос 3 ноября 1957 года на советском корабле «Спутник-2». Возвращение собаки на Землю конструкцией космического аппарата не предусматривалось, поэтому она погибла примерно через шесть часов после старта от перегрева.

Полет Лайки вызвал огромный международный резонанс, в прессе ее называли «самой одинокой» в мире собакой. Несмотря на трагический исход, миссия доказала, что живое существо может пережить запуск на орбиту и состояние невесомости, что сделало возможным полет Юрия Гагарина.