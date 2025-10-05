НАВЕРХ
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины

Источник:
Politico
Глава победившего в Чехии движения ANO Андрей Бабиш
Фото: Vox España / CC0

Глава победившего на парламентских выборах в Чехии движения ANO Андрей Бабиш выступает против военной помощи Киеву и вступления Украины в ЕС.

Бабиш пообещал отказаться от запущенной его страной инициативы по поставкам боеприпасов Киеву, он недоволен политикой увеличения оборонных расходов НАТО и планами по вступлению Украины в ЕС, пишет Politico со ссылкой на аналитиков.

Европейские эксперты опасаются, что после прихода Бабиша к власти Чехия превратится в «новую головную боль» для Евросоюза и станет еще одним «больным вопросом» наряду с Венгрией и Словакией.

Орбан заявил о победе России над Украиной

По результатам подсчета 98% протоколов ANO получила больше всего голосов — 34,54%. Политическая сила значительно опережает правящую правоцентристскую коалицию премьер-министра Петра Фиалы Spolu («Вместе»), которая набирает около 22%.

Политика
