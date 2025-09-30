НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Орбан заявил о победе России над Украиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: European Union

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил ему о победе России над Украине, которая утратила свой суверенитет.

Орбан в эфире программы «Борцовский час» на венгерском телевидении рассказал, что Трамп спросил его ситуации на Украине. «Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт»,— отметил премьер Венгрии.

По его словам, Украина утратила свой суверенитет после потери пятой части своей территории. «Оставшуюся территорию содержим мы. И если мы, я имею в виду Запад, решим, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины все будет кончено», — уверен Орбан.

«Запад просто не хочет оставаться в стороне от доступного им кусочка делимой страны, вот почему эта война продолжается», — считает премьер Венгрии.

У Будапешта с Киевом сложились непростые отношения. Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией.

Политика #Мир
