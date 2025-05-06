Орбан объяснил свой конфликт с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что был вынужден пойти на открытый конфликт с Владимиром Зеленским, поскольку услышал в его словах неприкрытую угрозу.

Орбан отметил, что до недавнего времени успешно избегал ссор с Зеленским и не реагировал на каждое его провокационное высказывание, потому что старался сохранить в отношениях между двумя соседними странами «то, что еще можно сохранить№.

Но ему пришлось отказаться от этого правила в прошедшие выходные дни после того, как Зеленский выразил недовольство по поводу проходящего в Венгрии референдума по вопросу о приеме Украины в ЕС и заявил, что Орбан «делает опасные вещи».

Венгерский лидер признался, что «услышал в этих словах угрозу». «В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами», — приводит ТАСС заявление Орбана.

«Мне пришлось сделать такой шаг и пойти на открытый конфликт, который может иметь серьезные последствия, но я беру это на себя. Дело в том, что мы должны четко говорить с украинцами и сказать им, что их действия не идут нам на пользу», — подчеркнул премьер Венгрии.