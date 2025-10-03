НАВЕРХ
Путин объяснил разницу между собой и Александром I

Sibnet.ru
Президент России Владимир Путин на форуме «Валдай» в 2025 году
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин не ощущает себя «императором», поскольку был избран народом на определенный срок, об этом он сообщил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В ходе заседания Путину задали вопрос, не ощущает ли он себя императором Александром I, который «самолично вел переговоры о новом мироустройстве» на Венском конгрессе в 1814 году. Российский глава ответил отрицательно.

«Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок. Это большая разница», — подчеркнул Путин.

В 2020 году ТАСС спросил у Путина, как он относится к тому, что его называют царем. Российский глава отметил, что это не соответствует действительности, потому что в отличие от царя, который только отдает приказы, он ежедневно работает.

Тогда же президент заявил, что ему «даже в голову не приходило», что он пробудет у власти такое количество времени.

Фильмы о Путине

Политика #Россия
