Говорит Путин: какие признания в фильмах о себе делал президент

Владимир Путин — один из самых влиятельных людей в мире. Он президент России с 2000 года с перерывом на премьерство, но до сих пор о нем знают далеко не все. Документальные фильмы о Путине раскрывают малоизвестные стороны его личности.

7 октября Путин празднует день рождение. Ему исполнился 71 год. Несмотря на выходной, политик проведет праздник на работе, вместе с главами Казахстана и Узбекистана он примет участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

«Владимир Путин. Вечерний разговор»

Фильм, построенный по необычному принципу. Его режиссер Игорь Шадхан в 2002 году за вечерней беседой в гостях у Путина показывал президенту по телевизору отрывки из их беседы в 1991 году, когда политик был еще председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Путин смотрел на себя самого из прошлого и заново отвечал на те же вопросы, чтобы показать, как изменились его взгляды.

В ходе фильма выяснилось, что по многим вопросам Путин солидарен с собой 11-летней давности. Кроме одного момента, где он признает свою ошибку. Так, на вопрос, что из работы разведчика помогло ему в политике, в 1991 году он ответил так: «Приходилось сталкиваться с большим объемом информации и множественностью задач. Важно было выбирать главное и сосредотачивать на этом внимание. Этот стиль работы помогает мне сегодня».

«Ошибочный ответ. Это все важно, но самое главное умение работать с людьми. Могу с уверенностью сказать, что этот опыт, который был приобретен по прежнему месту (речь про КГБ), это работа с людьми разной категории: деятелями науки, культуры, образования, военными, это было самым главным», — сказал Путин в 2002 году.

Когда Путин в интервью характеризовал бывшего начальника Анатолия Собчака, то говорил о его порядочности. Тогда режиссер спросил: «Почему для вас важна порядочность?». И президент ответил: «Это одна из составляющих, опираясь на которую можно иметь дело с людьми».

Хозяин кухни предложил налить гостю чаю. И тот спросил, пьет ли Путин кофе. Он сказал, что нет, а потом добавил: «Могу и кофе. Все, что угодно могу пить». Похожим образом он говорит и про сон: «Могу быть и жаворонком, и совой. В зависимости от обстоятельств».

«Президент»

Фильм приурочен к 15-летию нахождения во власти Владимира Путина. Картина охватывала период с августа 1999 года до современности. В фильме рассказано о пути, который страна вместе с президентом прошла за последние 15 лет. Интервьюировал президента Владимир Соловьев.

В фильме есть раритетные кадры 1999 года из военной палатки в Дагестане, когда Путин произнес тост: «Очень хочется по русской традиции и по традиции земли Дагестана, где мы сегодня с вами находимся, поднять бокал и выпить за память всех, кто погиб, за здоровье раненых, пожелать счастья всем, кто здесь находится. Но у нас с вами много проблем и большие задачи, мы не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Потому что получится, что те, кто погиб, погибли напрасно. Поэтому предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Пить будем, когда задачи будут решены».

«Это не пустой вопрос. Это лакмусовая бумажка. Если человек сможет вернуться в обычную квартиру и существовать там вне дворцовых интерьеров, значит, он не утратил связи с внешним миром. Вполне могу себе представить жизнь вне этой должности», — ответил Путин на вопрос о том, может ли представить он представить жизнь вне президентства.

Также в фильме он рассказал о том, как его приняли олигархи, когда занимавший тогда пост президента РФ Борис Ельцин объявил, что Путин будет баллотироваться президентом.

«Пришли ко мне в кабинет в Белый дом, напротив сели и сказали: "Ну, вы понимаете, что президентом здесь вы не будете никогда", — рассказал он. "Я говорю: "Ну, посмотрим", — вспомнил свои тогдашние слова Путин. "Это такие сцены у меня происходили, в Белом доме"», — добавил политик.

«Путин»

Фильм журналиста и пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Андрея Кондрашова 2018 года. В нем автор картины решил максимально раскрыть личность политика.

Множество фактов здесь прозвучало впервые — например, зрители могут узнать, что дед Путина Спиридон был сначала поваром Ленина в Горках, а затем поваром Сталина. Другой дед российского президента во время Первой мировой войны сначала ранил австрийского солдата, а потом пожалел и стал перевязывать.

Путин рассказал, как чуть не стал подрабатывать таксистом в Петербурге после того, как ушел с работы из мэрии, когда Анатолий Собчак проиграл выборы градоначальника.

«Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких. Поэтому, когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал», — сказал он.

Одним из эмоционально сильных моментов стал диалог про прощение и предательство. Президент заметил, что умеет прощать, «но не все». На вопрос, что он не готов простить, Путин сказал: «предательство».

Он добавил, что не может пожаловаться на то, что сталкивался с серьезным предательством в своей жизни. «Может, я выбирал таких людей, которые на это не способны», — отметил глава государства.

«Интервью с Путиным»

Этот фильм, снятый известным американским режиссером Оливером Стоуном, был выпущен в 2017 году. Кинорежиссер работал над материалом больше двух лет, за это время была записана дюжина интервью — десятки часов чистого времени.

#Россия Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА

Фильм вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые критики считают, что он является слишком лестным для Путина, а другие уверены, что он представляет взгляд «со стороны» на одного из самых влиятельных людей в мире.

Стоун старался задавать разные вопросы, в том числе провокационные, Кремль утверждал, что они их не согласовывали. Например, Стоун спросил, что бы сделал российский президент, если бы оказался на подлодке и был вынужден идти в душ с геем.

«Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Ведь вы знаете, что я мастер по дзюдо», — пошутил в ответ Путин.

Он также рассказал о роли спорта в своей жизни: «Я начал заниматься хоккеем в 60 лет, я вообще не мог на коньках стоять. Тренер нужен, конечно, людям, которые собираются выступать на соревнованиях. Но я это делаю в качестве физкультуры. Я всю жизнь этим занимался с 13-14 лет. Постоянно. Никогда не прерывал», — сказал Путин.

Также в фильме Стоуна впервые появилась информация, что у президента есть внуки. Режиссер также спросил, доводится ли Путину иногда играть с ними. «К сожалению, очень редко», — посетовал президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что гордится двумя дочерями. «У них есть своя семейная жизнь, и мы встречаемся», — рассказал президент, добавив, что работа его дочерей связана с наукой и образованием.

Стоун поинтересовался, часто ли Путин спорит с дочерями и зятьями. Президент не стал отрицать, что такое случается, но пояснил: «Мы не спорим, скорее дискутируем».