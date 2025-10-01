Подозреваемый в помощи украинским мошенникам задержан в Новосибирске

Томские полицейские задержали в Новосибирске подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Ранее в трех съемных квартирах в Томске они нашли устройства, маскирующие международные звонки под российские, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемый в апреле 2025 года нашел в интернете работу по установке и обслуживанию специального оборудования в арендованных квартирах за зарплату 60 тысяч рублей в месяц. В сутки только один шлюз транслировали более 46 разговоров. Аферисты звонили с территории Украины.

Разыскивая нелегальное оборудование, полицейские обследовали три квартиры в Томске и нашли GSM-шлюзы, обеспечивающие маскировку звонков. Позже силовики обнаружили еще шесть квартир, арендованных и оборудованных для нелегальной деятельности. Всего изъято 29 GSM-шлюзов, девять ноутбуков и другое оборудование, связанное с 41 криминальным эпизодом.

Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». Суд поместил подозреваемого под стражу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи — шесть лет лишения свободы.