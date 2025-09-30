НАВЕРХ
Названы самые популярные способы мошенничества через мессенджеры

Эксперты в сфере финансовой безопасности назвали три наиболее распространенные схемы мошенничества с использованием мессенджеров. Топ-3 популярных способа отъема денег у населения составили специалисты Сибирского ГУ Банка России.

Один из самых популярных видов выманивания денег и личных данных у граждан – звонки от имени банков, госорганов или службы поддержки «Госуслуг». Звонящий сообщает, что деньгам пользователя грозит опасность, и нужно срочно перевести их на «безопасный счет» или сообщил код из СМС.

На втором месте — фейковые звонки от мобильных операторов. В таких случаях абоненту говорят о необходимости продлить договор или заменить SIM-карту и опять же просят продиктовать код из SMS, который на самом деле дает им доступ к аккаунту на «Госуслугах».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТелефонные мошенники стали чаще атаковать женщин

Замыкают топ-3 звонки с имитацией голосов знакомых при помощи ИИ. Мошенники следят за развитием актуальных трендов и активно применяют в своей деятельности голосовые дипфейки. От имени знакомых пользователя они сообщают о необходимости срочно перевести деньги якобы для помощи при ДТП или болезни. Где злоумышленники берут «оригинал» голоса для его имитации, не уточняется.

Распознать мошенника можно по непременной срочности действий, которые предлагается совершить, «необходимости» назвать код из СМС, а также по самому факту звонка через мессенджер – настоящие сотрудники госорганов, банков и мобильных операторов не используют этот канал коммуникации для официальных звонков гражданам и клиентам.


