Телефонные мошенники стали чаще атаковать женщин

Телефонные мошенники в 2025 году начали чаще атаковать женщин — доля таких звонков выросла с 43% до 48,5%, подсчитали аналитики МТС.

«В этом году наблюдается изменение в портрете потенциальных жертв телефонного мошенничества. Если ранее основными целями злоумышленников становились мужчины, то сейчас атаки в почти равной степени распределяются между полами: доля звонков женщинам выросла с 43,15% в 2024 году до 48,45% в текущем», — рассказали РИА Новости в МТС.

За последний год также изменился и возрастной профиль потенциальных жертв мошенников. Если в 2024 году наиболее уязвимой группой были люди 35-44 лет, то в 2025 году фокус сместился на категорию 45-54 года. При этом пенсионеры остаются второй по величине группой риска, на которую приходится 18% атак, уточнили аналитики.

Они добавили, что пиковая активность мошенников фиксируется в середине недели, по средам с 12.00 до 18.00 мск — на этот день приходится каждый пятый звонок.

В свою очередь главной целью мошенников являются россияне с доходом до 50 тысяч рублей — на них приходится 49,13% атак. На долю граждан с доходом свыше 100 тысяч рублей приходится лишь 11,3% звонков.

«Это указывает на то, что преступники рассчитывают на массовость и ориентируются на широкие слои населения», — пояснили в МТС.