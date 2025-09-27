Трамп допустил снятие ограничений на удары вглубь России

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что может снять ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по России, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники

Зеленский запросил у Трампа дополнительные ракеты большой дальности и разрешение применять их для ударов по целям вглубь России. Трамп не возразил против такой возможности, но, по словам источников, не принял окончательного решения.

На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS, рассказали собеседники издания.

Скоро украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов с министром обороны США Питом Хегсетом и его заместителем Элбриджем Колби. Именно они блокировали использование ракет ATACMS с весны 2025 года.