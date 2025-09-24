Трамп заявил о возможности Украины вернуть все территории

Украина при поддержке Евросоюза может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше», заявил президент США Дональд Трамп, отметив «большие экономические проблемы» России из-за конфликта.

«Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет?» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, это произойдет, когда жители Москвы и других городов «поймут, что почти невозможно достать бензин из-за длинных очередей, и столкнутся со всеми другими проблемами военной экономики».

«Россия уже три с половиной года ведет бессмысленную войну, которую реальная военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю. Это не делает России чести», — заявил Трамп, сравнив страну с «бумажным тигром».

Президент США пожелал обеим странам «всего наилучшего». Он добавил, что Америка продолжит поставлять оружие в НАТО.