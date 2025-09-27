НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Врач объяснила причину хронической усталости осенью

Источник:
HuffPost
142 0
Осень
Фото: © Sibnet.ru

Люди осенью сталкиваются с чувством хронической усталости из-за сокращения светового дня, рассказала врач-исследователь из Квинслендского университета Меган Росси.

Недостаток солнечного света нарушает выработку серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за настроение, сон и уровень энергии. Сезонные изменения влияют на циркадные ритмы, отметила врач в интервью изданию HuffPost.

«Изменение циркадных ритмов приводит к снижению количества "хороших" противовоспалительных бактерий, ухудшению пищеварения и, как следствие, — истощению энергетических запасов организма», — пояснила Росси.

Ситуацию усугубляют традиционные для современного горожанина нехватка сна, низкая физическая активность и избыток углеводов в пище.

Врач посоветовала для борьбы с осенней усталостью проводить больше времени на улице в светлое время суток и поддерживать режим сна. Осенью особенно важно включать в рацион продукты витамином D и магнием.

Способы борьбы с осенним выгоранием

Еще по теме
«Болтливые» коты имеют генетические отличия
Один анализ крови определит старение разных частей тела
Найден полицейский свисток возрастом более 3 тысяч лет
Россия испытает передовую вакцину для лечения рака
смотреть все
Наука #Наука #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат
Армия России нанесла удар возмездия за атаку на Крым
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
Меркель назвала распад СССР «счастьем всей жизни»
Умер находившийся в коме режиссер Тигран Кеосаян
Эмоциональный разговор Дональда и Мелании Трамп сняли на видео
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Могут позволить, особенно во время СВО.

Grossmeister38rus

пусть лучше скажет про повышения НДС

se 34

Трампу можно верить он человек слова, Забрал панамский канал, сделал канаду штатом США, Гренландию присоединил,...

pepelmetal

Так нужно не за что-то, а в принципе их постоянно долбить!