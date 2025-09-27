Врач объяснила причину хронической усталости осенью

Люди осенью сталкиваются с чувством хронической усталости из-за сокращения светового дня, рассказала врач-исследователь из Квинслендского университета Меган Росси.

Недостаток солнечного света нарушает выработку серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за настроение, сон и уровень энергии. Сезонные изменения влияют на циркадные ритмы, отметила врач в интервью изданию HuffPost.

«Изменение циркадных ритмов приводит к снижению количества "хороших" противовоспалительных бактерий, ухудшению пищеварения и, как следствие, — истощению энергетических запасов организма», — пояснила Росси.

Ситуацию усугубляют традиционные для современного горожанина нехватка сна, низкая физическая активность и избыток углеводов в пище.

Врач посоветовала для борьбы с осенней усталостью проводить больше времени на улице в светлое время суток и поддерживать режим сна. Осенью особенно важно включать в рацион продукты витамином D и магнием.

Способы борьбы с осенним выгоранием