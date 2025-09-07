НАВЕРХ
Психолог перечислила лучшие способы борьбы с осенним выгоранием

«Газете.ру»
Прогулки, ограничение времени на социальные сети и перенос важных дел хорошо помогают борьбы в «осенним выгоранием», рассказала психолог Елена Шпагина.

Феномен «осеннего выгорания» — это реальное психофизиологическое состояние. Связано оно с двумя явлениями. Во-первых, «синдром последнего отпускного дня», когда люди пытаются втиснуть в последние теплые дни незавершенные планы. Во-вторых, с тем, что сентябрь ассоциируется с «ожиданием больших перемен», пояснила психолог в интервью «Газете.ру».

В результате, по ее словам, несоответствие между ожиданием и реальными ресурсами приводит к фрустрации и выгоранию. Люди испытывают трудности с концентрацией, нарушение сна, чувству вины за то, что не успел насладиться летом или не готов к осени.

«Для мягкого перехода в осень стоит соблюдать правила "энергетической гигиены". Крайне полезно отказаться от разрушительной концепции "успеть все" и сместить фокус с результата на процесс. В этом отлично помогают медленные прогулки», — посоветовала Шпагина.

Она рекомендовала не назначать на начало сентября важные старты и жесткие дедлайны, дать себе время на раскачку. Также важно практиковать «цифровую гигиену», ограничивая время в соцсетях, где царит культ продуктивности. Это значительно снизит тревожность от сравнения себя с другими, указала эксперт.

«И, наконец, ключевое правило — разрешите себе чувствовать усталость и легкую грусть», — заключила психолог.

