Новый остров возник на Аляске благодаря глобальному потеплению

Новый остров появился на юго-востоке Аляски в результате таяния ледника Алсек. Он отступил от горы Проу-Ноб, которая теперь со всех сторон окружена водой, сообщило NASA.

На спутниковых снимках агентства видно, что остров площадью около 5 квадратных километров сформировался летом 2025 года. Еще в 1984 году Проу-Ноб был плотно покрыт льдом на восточных и южных склонах.

Озеро Алсек, в котором расположен новый остров, за 40 лет увеличило свою площадь с 45 до 75 квадратных километров. Отступление ледников усилилось в последние десятилетия, оно меняет ландшафт и формирует новую береговую линию Аляски, пишет Рogoda.mail.