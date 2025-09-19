НАВЕРХ
Новый остров возник на Аляске благодаря глобальному потеплению

Источник:
Рogoda.mail
Остров, появившийся в озере Алсек на Аляске
Остров появился в озере Алсек на Аляске
Новый остров появился на юго-востоке Аляски в результате таяния ледника Алсек. Он отступил от горы Проу-Ноб, которая теперь со всех сторон окружена водой, сообщило NASA.

На спутниковых снимках агентства видно, что остров площадью около 5 квадратных километров сформировался летом 2025 года. Еще в 1984 году Проу-Ноб был плотно покрыт льдом на восточных и южных склонах.

Озеро Алсек, в котором расположен новый остров, за 40 лет увеличило свою площадь с 45 до 75 квадратных километров. Отступление ледников усилилось в последние десятилетия, оно меняет ландшафт и формирует новую береговую линию Аляски, пишет Рogoda.mail.

Наука #Природа #Погода
