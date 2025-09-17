Теплые солнечные дни после заметного похолодания в начале осени называют бабьим летом. Но в одних регионах бабье лето случается в сентябре, в других в октябре, а в некоторых — несколько раз за осень.

«Бабье лето — это теплая и сухая погода осенью в течение более или менее короткого периода, но бывают периоды и длинные. Этот период связан с установлением повышенного давления в нижних слоях», — рассказывал Sibnet.ru синоптик Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Бабье лето в России связано с антициклоном, который образуется недалеко от Азорских островов в Атлантическом океане. Он блокирует дождевые фронты и создает условия для ясной и сухой погоды.

«Ядра высокого атмосферного давления сначала достигают стран Европы, а потом приходят в Россию, но уже немного остывшими — и лето у нас уже не настоящее, а только бабье», — объяснял руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин в блоге сервиса.

Метеорологи знают, откуда бабье лето приходит, но не знают — почему. «Одна из гипотез гласит, что в период массового увядания растительности в ее листве происходит разрушение хлорофилла. Эта химическая реакция сопровождается выделением тепла, которое дает дополнительную подпитку мощным антициклонам», — отметил синоптик.

Когда бабье лето в регионах России

Бабье лето можно наблюдать в умеренных климатических зонах, где есть четкая смена сезонов. Традиционные периоды бабьего лета в России усредненные, они сформулированы на основе многолетних наблюдений.

На севере европейской части России лето берет реванш в первой половине сентября. В европейской части и средней полосе чаще бывает во второй половине сентября.

В Сибири и на Урале теплая погода возвращается во второй декаде сентября. До южных регионов и на Дальний Восток бабье лето добирается только к октябрю.

Синоптик Ягудин пояснял, что бывает два типа бабьего лета: раннее, когда начинается в первых числах сентября и как бы продолжает настоящее лето, и настоящее, когда начинается во второй декаде сентября. В одну осень могут случиться оба.

В крупнейшие города России бабье лето приходит в среднем на 3-4 дня, такие данные приводила «Яндекс Погода» в исследовании 2024 года.

Абсолютными чемпионами России по частоте наступления бабьего лета стали Новосибирск, Омск, Екатеринбург и Челябинск. В этих городах за последние 20 лет бабье лето наступало в 14 годах. А реже всего оно заглядывало в Санкт-Петербург — только четыре раза.

Лидерство сибирских и уральских мегаполисов синоптики объясняли их географическим положением. Находясь в глубине Евразии и обладая континентальным климатом, эти города в переходные сезоны чаще других подвержены температурным перепадам.

Почему лето называют бабьем

Бабье лето — не научный термин, и его происхождение объясняют по-разному. Согласно исторической версии, в этот период начинался женский труд — заготовка припасов на зиму, пряжа льна. Мифологическая версия связана с тем, что женщинам в старину приписывали силу возвращать времена года и воздействовать на погоду.

Самая художественная версия толкует выражение так: парящие в полях паутинки похожи на седые волосы, а возраст женщин, у которых их можно увидеть, ассоциируется с осенью — временем угасания. Именно так объясняется немецкое Altweibersommer (буквально «лето старой женщины»).

В английском языке бабье лето называют индейским (Indian Summer). Такое определение дали белые переселенцы в Северную Америку. По их наблюдениям, в период короткого тепла индейцы собирали урожай и готовились к зиме.