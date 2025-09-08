НАВЕРХ
Госдеп США ужесточил правила выдачи туристических виз для россиян

Sibnet.ru
Госдепартамент США ужесточил правила выдачи неиммиграционных виз, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Заявители на получение туристических и деловых виз с 6 сентября должны записываться на собеседование в посольство или консульство США только в стране своего гражданства или проживания. Жители стран, в которых диппредставительства США не осуществляют выдачу виз, должны будут записываться на прием в строго определенных консульствах.

Россиянам предложено получать документы только в Астане и Варшаве. Ранее жители РФ могли подавать документы в любом посольстве или консульстве США, например, выбирая те, где очереди меньше. Помимо России, конкретные диппредставительства для получения виз определены для жителей еще 15 стран, включая Афганистан, Белоруссию, Чад, Сомали и Иран.

«Уже существующие записи на собеседование по неиммиграционным визам, как правило, не отменяются», — говорится в сообщении Госдепа США.

Американские консульства в России перестали выдавать неиммиграционные визы с 12 мая 2021 года. К ним относятся туристические, деловые, журналистские, образовательные и другие визы, необходимые для временного пребывания на территории Соединенных Штатов.


