Госдума начала осеннюю сессию

Осенняя сессия Госдумы начинается во вторник, 2 сентября, и продлится до 30 декабря.

Первые две недели депутаты будут работать с избирателями в регионах. Затем запланированы две недели пленарных заседаний.

В октябре депутаты будут работать по стандартному графику: три недели пленарных заседаний подряд, одна неделя — работа с избирателями в регионах. В ноябре будет две недели пленарных заседаний — с 10 по 23 ноября.

В декабре запланировано три пленарные недели. Последняя пройдет с 15 по 21 декабря, затем депутаты планируют работать в регионах до завершения осенней сессии 30 декабря.

«Мы предполагаем, что этого времени будет достаточно для реализации депутатами всех возложенных на них законом обязанностей», — сказала заместитель председателя Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина.