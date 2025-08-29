НАВЕРХ
Автора хита Gangnam Style задержали в Южной Корее

Sibnet.ru
PSY
Фото: Eva Rinaldi from Sydney, Australia / CC BY-SA 2.0

Южнокорейского музыканта PSY (настоящее имя — Пак Чжэ Сан), получившего известность в 2012 году благодаря хиту Gangnam Style, задержали полицейские.

Певец обвиняется в незаконном получении рецептов на психотропные препараты, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник. Также был задержан врач артиста.

PSY с 2022 года получал в университетской больнице в Сеуле рецепты на два препарата «с высоким риском возникновения зависимости». «Его менеджер и другие третьи лица получали лекарства от его имени», — говорится в материале.

«У PSY диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению врача. Рецепта по доверенности не было, в некоторых случаях третьи лица получали лекарства от его имени», — заявили агенты артиста. Врач певца отверг все обвинения, заявив, что консультации с пациентом проводились дистанционно.

Песня «Gangnam Style» вышла в 2012 году и стала легендарной благодаря вирусному танцу. Его повторяли премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Клип стал первым видео на YouTube, которое набрало миллиард просмотров.

