Браконьеры в Монголии нашли нового птицеподобного динозавра

Источник:
Sibnet.ru
Модель Dromaeosauridae — Палеонтологический музей Кастильи-Ла-Манчи (Куэнка, Испания)
Модель дромеозаврида
Фото: PePeEfe / CC BY-SA 4.0

Палеонтологи описали новый вид птицеподобного динозавра Shri rapax, которого отличают сильные передние конечности и крупные крепкие когти. Окаменелость нашли браконьеры и продали в частную коллекцию.

Shri rapax происходит из семейства дромеозаврид (Dromaeosauridae) — группе пернатых хищников, ближайших родственников птиц среди динозавров. Вид описан по останкам особи, жившей на Земле 71–75 млн лет назад, пишет журнал Historical Biology.

Предположительно окаменелость нашли в формации Джадохта в пустыне Гоби, где много залежей динозавров конца мелового периода. Находка была сделана до 2010 года браконьерами, и после хранилась в частных коллекциях в Японии и Англии, затем ее выкупила французская компания Eldonia для научных целей.

Shri rapax имел пропорционально самые большие когти среди известных дромеозаврид и очень крепкий большой палец. Строение черепа динозавра свидетельствует о возможности сильного укуса. Ученые предполагают, что это адаптация для охоты на более крупную дичь. Возможно, Shri rapax нападали на молодые особи панцирных динозавров цератопсов.


