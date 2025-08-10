Эксперты объяснили, почему подростки не отвечают на звонки

Привычка подростков не отвечать на голосовые звонки — не каприз, а новая норма цифрового общения, объяснили эксперты в области коммуникаций.

Взрослых раздражает то, что подростки, не выпускающие из рук смартфоны, могут часами не отвечать на звонки. Оказалось, что разговор по телефону для них не являются основным способом коммуникации, приводит издание The Conversation отчет исследователей, изучивших этот феномен.

По их словам, подростки воспринимают звонки как некомфортные и навязчивые: живой разговор требует немедленного отклика, тогда как сообщения позволяют контролировать содержание, время ответа и степень вовлеченности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Правила общения в мессенджерах

Современная молодежь стремится к управлению своим временем, эмоциями и уровнем доступности. Отказ отвечать на звонок все чаще рассматривается, как способ защиты личные границы и снижения уровня стресса в условиях постоянной цифровой доступности, пояснили эксперты.

Молчание или задержка ответа больше не считаются проявлением невежливости. Они становятся частью новой «цифровой вежливости», где важны согласие, ожидание и уважение к чужому пространству, заключили эксперты.