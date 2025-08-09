Рано или поздно наступает момент, когда приходится искать работу. Как следствие, возникает необходимость составить резюме, и эта, на первый взгляд, простая задача таит немало подводных камней. Ниже десять вещей, которые могут заставить работодателя немедленно перейти к следующему кандидату.

1. Обстоятельства увольнения

HR-специалист на собеседовании, с большой вероятностью, поинтересуется причинами ухода кандидата с прошлых мест работы. К этому стоит быть готовым, заранее сформулировав аргументированный ответ. Однако описывать эти причины в резюме не стоит, особенно, если ситуации из прошлого требуют дополнительных пояснений.

2. Подробности личной жизни

Хотя семейный статус иногда может быть плюсом, такие данные, как точные даты бракосочетания или развода, дни рождения детей или клички и породы собак вряд будут интересны потенциальному работодателю, а, скорее, наоборот – смутят и утомят его, предупреждают эксперты HH. Если подобные сведения окажутся важны, их уточнят на личном собеседовании.

3. Развернутая биография

Некоторые соискатели ошибочно полагают, что рассказ о «сложной судьбе» придаст резюме или сопроводительному письму живости. Однако, как правило, биография соискателя не имеет прямого отношения к вакансии, поэтому не стоит перегружать ею и без того объемное резюме.

4. Личные качества, не относящиеся к работе

Указанные в резюме «доброжелательность», «позитивность», «чуткость» и прочие обобщенные характеристики вряд ли впечатлят рекрутера. Эксперты HR-сферы рекомендуют оставлять только те качества, которые действительно выделяют кандидата среди других соискателей и важны для конкретной позиции.

5. Увлечения

Информация о хобби может стать преимуществом, но только в том случае, если увлечения соискателя напрямую связаны с будущей должностью. Например, журналисту пригодится навык фотографии, а менеджеру — опыт волонтерства в организации мероприятий. Хобби, не имеющие отношения к работе, лучше не упоминать в резюме.

6. Нерелевантный опыт работы

HR-специалисту, как правило, наиболее интересны в деталях последние три года работы соискателя, а также общий обзор за предшествующие 7–10 лет.

Все, что было раньше, редко имеет для него существенное значение. Указывать стоит только те места работы, которые могут заинтересовать потенциального работодателя.

7. Отсутствие вредных привычек

Некоторые кандидаты считают важным подчеркнуть, что они не употребляют алкоголь и не курят. Однако, если в описании вакансии нет подобных требований, не стоит включать эту информацию в резюме.

8. Несколько вариантов должности

Если в графе «должность» написаны сразу несколько вариантов из разных профессиональных областей, для рекрутера это то же, что «любая» или «разные».

Поэтому такие варианты, как «Промоутер/Офис-менеджер/Курьер» или «Официант/Продавец/Водитель», с точки зрения рекрутинга считаются проигрышными. Специалисты советуют создавать отдельную копию резюме под каждую желаемую должность.

9. «Студент» в качестве названия должности

Даже если соискатель еще учится в вузе или только получил диплом, не следует в графе «желаемая должность» указывать «студент» или «выпускник». Подобных должностей в штатном расписании не бывает.

Специалисты HH рекомендуют указать одну из стартовых позиций: «стажер», «ассистент» или «начинающий специалист». Еще лучше уточнить: например, «ассистент в отдел рекламы», «стажер в отдел продаж», «начинающий специалист в бухгалтерию».

10. Сомнительная электронная почта

Если электронный почтовый ящик, который соискатель собирается указать в резюме, был создан еще в подростковом возрасте и выглядит, например, как «Lyoha_Novosib@list.ru» или «megachel2000@mail.ru», эксперты настоятельно рекомендуют завести другой, чтобы не вызывать у рекрутера испанский стыд. Поиск работы — дело серьезное, и даже такие, казалось бы, мелочи, в нем важны.