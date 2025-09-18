Использование смайликов в личной переписке прочно вошло в нашу жизнь, и порой рука тянется поставить сердечко или скобочку в диалоге по работе. Насколько уместно употребление смайлов в деловой переписке и какие можно использовать, рассказали эксперты по цифровым коммуникациям и этикету.

«Если в устной речи у нас есть разные инструменты для передачи эмоций: от интонации (паузы, громкость, тембр) до мимики и жестов, то в переписке, будучи лишенными этого, мы пытаемся добавить тексту их такими средствами, как эмодзи и смайлы», — сказала Sibnet.ru эксперт по этикету Екатерина Сартакова.

По ее мнению, так как деловая переписка — не про эмоции, то использование смайлов не нужно. Исключением может стать общение с клиентом в мессенджерах, но здесь нужно быть уверенным, что собеседник правильно считает эмодзи, чтобы их не расценили, как фамильярность и панибратство.

Эксперт и тренер по цифровым коммуникациям Ольга Лукинова полагает, что использование смайлов зависит от нескольких факторов. Во-первых, с кем идет коммуникация. Если это переписка с коллегой, то можно использовать. Если это переписка с новым деловым партнером, то здесь с большой осторожностью.

День рождения смайлика отмечают 19 сентября. В этот день в 1982 году профессор американского Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предложил использовать три символа, идущие подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку, — для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере.

Во-вторых, в каких отношениях находятся собеседники. Если это отношения официальные или иерархичные, то смайлы будут неуместны. Если между ними уже есть неформальные и теплые отношения, то можно. При этом надо учитывать, что эмодзи делают переписку более неформальной. Поэтому кто-то из собеседников может воспринять их как попытку сокращения дистанции.

Какие смайлы уместны

Эксперт считает, что в деловой переписке можно использовать функциональные эмодзи, которые помогают структурировать текст. Например, это 1, 2, галочка. Для них ограничений нет.

«А если это смайлы, передающие эмоции, то нужно выбирать такие символы, которые будут соответствовать вашим отношениям. Например, сердце или обнимашки могут выглядеть двусмысленно в общении коллег или деловых партнеров», — прокомментировала Sibnet.ru Лукинова.

«Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, — нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки...» — Владимир Набоков в интервью 1969 года.

Бизнес-тренер Саша Карепина разделила эмодзи на эмоции (например, улыбка и сердечко) и иллюстрации (различные предметы, например, машинка, платье). Первые, если уместны, можно использовать даже в имейлах. Вторые — только в мессенджерах, да и то не везде, сказала эксперт в интервью на YouTube-канале «ProУправление. Александр Шумилин про управление».

«Смайлики — они еще не слова, они все равно еще рожа. Если это позитивные смайлики: улыбка, палец вверх, — то, когда все на позитиве, это нормально. А когда мы пишем о каких-то проблемных вещах и там рисуем грустные смайлики, это может обесценивать наше сообщение, у читателя может возникнуть ощущение, что мы не воспринимаем происходящее всерьез. С грустными смайликами лучше аккуратнее», — отметила Карепина.