Юрист рассказала о последствиях опоздания на работу

Источник:
РИА Новости
Постоянные опоздания и уход с работы раньше срока грозят серьезными последствиями — выговором и даже увольнением, предупредила юрист Headhunter Ольга Владимирова.

«Согласно статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации, сотрудники обязаны добросовестно исполнять свои обязанности, указанные в трудовом договоре, и соблюдать правила внутреннего распорядка. Эти документы регулируют и рабочее время», — сказала Владимирова РИА Новости.

Следовательно, по ее словам, за регулярные опоздания на работу и ранний уход к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание, указанное в статье 192 Трудового кодекса.

Как следует из кодекса, за дисциплинарный проступок работодатель может сделать сотруднику замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям.

