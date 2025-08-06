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Извержение Ключевского вулкана привело к разрушению дамбы

Источник:
Sibnet.ru
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Потоки лавы на Ключевском вулкане
Потоки лавы на Ключевском вулкане
Фото: ©

Построенная в 2023 году дамба в районе реки Студеная на Камчатке разрушена из-за извержения Ключевского вулкана. Грязевые потоки угрожают повредить единственную дорогу, соединяющую Усть-Камчатский округ с остальной территорией полуострова.

«Активность Ключевского возросла вследствие сильнейшего землетрясения 30 июля 2025 года. Лавовый поток спускается к леднику Богдановича. Плавление льда приводит к высвобождению огромных масс воды, которые устремляются вниз по склону, продуцируя масштабные грязекаменные потоки», — сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Сход мощных грязевых потоков неминуемо достигнет трассы Мильково-Усть-Камчатск на участке со 153 по 187 километр, размоет ее и приведет к блокированию дорожного движения. 

Также возникает угроза для туристов, находящихся в Толбачинском доле, они могут быть заблокированы. Попытка пересечь реку может привести к уничтожению даже самых высокопроходимых транспортных средств, отмечается в сообщении.

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