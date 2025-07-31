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Россия за полгода увеличила поставки меди в Китай на 81%

Источник:
Sibnet.ru
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Россия наращивает поставки меди в Китай и в первом полугодии на 81% превысила объемы аналогичного периода 2024 года. Наибольшие объемы пришлись на медную руду и концентраты.

За первые шесть месяцев 2025 года России отправила в Китай 564 тысячи тонн меди. Стоимость поставок выросла в 2,5 раза и составила 3,3 миллиарда долларов, пишет «Коммерсант».

Чистой катодной меди Россия поставила 190,5 тысяч тонн, на руду и концентраты пришлось 339 тысяч тонн. Рост поставок связан с тем, что были отменены российские экспортные пошлины на катодную медь.

В «Норникеле» надеются, что потребность в меди в Китае во втором полугодии еще вырастут. По результатам года объемы закупок меди могут увеличиться на 3% и достичь 15,9 миллиона тонн.

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Экономика #Торговля
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