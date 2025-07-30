НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров обыграл министра в шахматы

Источник:
Sibnet.ru
952 10
Министр спорта и физической культуры Чечни Ахмат Кадыров и глава Чечни Рамзан Кадыров за игрой в шахматы
Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров выиграл партию в шахматы у министра спорта республики, старшего сына Ахмата, об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Дебют выдался довольно острым, с активным разменом фигур, хотя и играли без ограничения времени. Ну и, конечно же, я выиграл», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что теперь они будут готовиться к реваншу. Ахмат Кадыров — старший сын Рамзана Кадырова, ему 19 лет.

Пост опубликован на фоне появившихся 25 июля слухов о том, что Кадыров едва не утонул во время отдыха в турецком Бодруме.

По информации местных СМИ, глава Чечни «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду», однако находившиеся рядом спасатели оказали своевременную помощь. В результате политика госпитализировали, утверждали местные журналисты. Минздрав Турции не смог дать официальных разъяснений по поводу ситуации.

Еще по теме
Медведев назвал Трампа «дедулей»
Российских чиновников заменят искусственным интеллектом
Член ОП предложил вернуться к советскому опыту продажи алкоголя
Депутат опроверг слухи о блокировке WhatsApp
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина выдала России перебежчика-предателя
«КАМАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Европа предложила Украине роль буфера
Зачем сайты требуют принять cookie
Обсуждение (10)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
33
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
31
Запад согласовал замену Зеленскому
24
Трамп сократил срок ультиматума для России
21
Европа предложила Украине роль буфера
16
Украина выдала России перебежчика-предателя