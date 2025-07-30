Кадыров обыграл министра в шахматы

Глава Чечни Рамзан Кадыров выиграл партию в шахматы у министра спорта республики, старшего сына Ахмата, об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Дебют выдался довольно острым, с активным разменом фигур, хотя и играли без ограничения времени. Ну и, конечно же, я выиграл», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что теперь они будут готовиться к реваншу. Ахмат Кадыров — старший сын Рамзана Кадырова, ему 19 лет.

Пост опубликован на фоне появившихся 25 июля слухов о том, что Кадыров едва не утонул во время отдыха в турецком Бодруме.

По информации местных СМИ, глава Чечни «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду», однако находившиеся рядом спасатели оказали своевременную помощь. В результате политика госпитализировали, утверждали местные журналисты. Минздрав Турции не смог дать официальных разъяснений по поводу ситуации.