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Роспотребнадзор опубликовал алгоритм действий при отравлении грибами

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты Роспотребнадзора составили алгоритм действий, которые следует предпринять при отравлении грибами, а также перечислили его симптомы.

«Отравление грибами — одно из самых опасных. Оно может привести к тяжелым последствиям вплоть до летального исхода», — сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Основными симптомами отравления грибами специалисты назвали тошноту, рвоту и диарею, сопровождающиеся сильной болью в животе, головокружением и слабостью, а также галлюцинации и нарушение зрения (при отравлении мухоморами или поганками). Кроме того, на отравление грибами могут указывать жажда, судороги и снижение артериального давления.

В случае обнаружения подобных симптомов после употребления грибов в пищу Роспотребнадзор рекомендует немедленно вызвать скорую помощь, промыть желудок, выпив 4-5 стаканов воды и вызвав рвоту, принять сорбенты (например, активированный уголь), и пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

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Важно также сохранить остатки грибов или блюда, в котором они были использованы, чтобы врачи смогли быстрее определить токсин.

Ежегодно в России регистрируется около 1 тысячи отравлений грибами, около 30 случаев заканчиваются летально, указано на сайте федерального Роспотребнадзора.


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