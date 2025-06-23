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Редчайший гриб нашли в сибирском лесу. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Редчайший гриб «ведьмин котел» обнаружили в лесах Хакасии, сообщает пресс-служба заповедника «Хакасский» в своем телеграм-канале.

Находку сделала научный сотрудник Института экологии растений и животных РАН Светлана Мещерягина на охраняемой территории заповедного заказника Позарым, отмечается в сообщении.

Саркосома шаровидная
Саркосома шаровидная
Фото: © t.me/zapovednik_khakassky

«Ведьмин котел» — народное прозвище гриба, ученые называют его саркосома шаровидная. Этот гриб очень редкий, он включен в Красную книгу России. Это первый зафиксированный случай появления гриба в данном регионе.

Свое прозвище гриб получил из-за необычной внешности — он напоминает миниатюрный котел с желеобразной массой внутри. Согласно поверьям, содержимое «котла» обладает омолаживающим действием.

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Жизнь #Природа #Хакасия
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