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Почему в выходные погода портится

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка с красным зонтом
Фото: © Sibnet.ru
Люди часто сетуют на плохую погоду в выходные – солнечные будни словно нарочно сменяются дождем. А в понедельник снова выглядывает солнце. Случайность ли это? Немецкие синоптики взялись доказать, что «субботнее проклятье» существует.

Интуитивное ощущение, что погода портится в выходные распространено настолько, что ему даже придумали название — «облако Фантоцци». Так зовут крайне неудачливого персонажа серии итальянских комедий, который даже оказавшись в раю умудрился попасть под дождь.

Недельный цикл погоды — не выдумка

Немецкие синоптики Доминик Боймер и Бернхард Фогель из Института метеорологии и климатических исследований (Карлсруе, Германия) решили выяснить — существует ли недельный погодный цикл.

Они проанализировали данные за 15 лет — это более 70 тысяч записей, в которых были зафиксированы суточная температура, облачность, частота и величина осадков. Результаты опубликовали в журнале Geophysical Research Letters.

Статистика показала, что хорошая погода действительно фиксируется чаще в начале недели, а плохая — в выходные дни. Часто выходит так, что с понедельника по четверг погода ясная, в пятницу появляются тучи, а в субботу идет дождь. 

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Погода портится обычно до середины воскресенье, а затем снова становится ясно.

По данным Боймера, «субботнее проклятье» действует по всему миру. А в местах, где есть сезон дождей, и ливни вообще не прекращаются, в конце недели часто случается похолодание.

Природа не умеет считать до семи

Поскольку дни разделили на будни и выходные люди, логично связать локальные погодные изменения с человеческой деятельностью.

«Естественный процесс, который бы провоцировал семидневную периодичность, неизвестен. Но поскольку такой ритм существует, то, скорее всего, он связан с влиянием человека на климат. Похоже, что "облака Фантоцци" мы сами и создаем», — решили немецкие синоптики.

Режим черного неба
Режим черного неба в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Эту идею разделяет итальянский климатолог Антонелло Пазини, который детализировал происходящие в атмосфере процессы.

«Обычный городской ритм приводит к тому, что за неделю в нижних слоях атмосферы накапливается тонкая пыль. Ее частицы все более активно отражают и рассеивают солнечные лучи — холодает. Одновременно частицы становятся центрами конденсации. Вокруг них концентрируется влага, образуются облака — небо хмурится, начинается дождь», — пояснил он.

Города, особенно в рабочие дни, — это источники тепла, теплый воздух, загрязненный тонкой пылью, поднимается вверх. Максимум загрязнения собирается к выходным, а когда рабочая интенсивность снижается, пыли становится меньше. И в понедельник возвращается хорошая погода.

Объяснение Пазини не полностью объясняет данные немецких синоптиков. По информации Фогеля и Боймера, по выходным погода портится даже на альпийских курортах, расположенных на высоте 2500 метров.  

Российские синоптики разошлись во мнениях

Российские синоптики из центра «Фобос» проанализировали температуру выходных и рабочих дней. Выборка показала, например, что в 2007 году в феврале, апреле, мае, июне и июле все выходные без исключения были холоднее будней.

Ученые назвали эффект «синдром воскресного похолодания». И они не связывают его с деятельностью человека. По их ланным, естественный синоптический процесс в атмосфере длится в среднем пять или шесть дней — то есть в пределах рабочей недели.

Если в какую-то местность в понедельник пришел антициклон, то разрушится он, как раз к выходным, а его место займет циклон, заряженный ненастьем. Но почему цикл часто начинается в понедельник — ученые объяснить не могут.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уверен, что никаких недельных ритмов у погоды нет. 

«Если посчитать, сколько ненастных дней бывает в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье, то никаких закономерностей не будет. Погожие и ненастные дни распределяются по календарю равномерно», — заявил ученый.

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Весь эффект от плохой погоды в выходной синоптик списывает на психологию. Он утверждает, что людям лучше запоминают плохое, чем хорошее. И поэтому, когда в долгожданный выходной идет дождь, они это запоминают.

Если подряд выпадает выпадают ненастные выходные, то — это совпадение, говорит Вильфанд. Он разделяет идею влияния человека на погоду, но трактует ее по-другому.

Раньше работающие заводы выбрасывали в воздух много загрязняющих веществ, например, угольную пыль. Это приводило к конденсации водяных паров и выпадали осадки — в будни. А в выходные погода была лучше. Сейчас благодаря энергосберегающим системам такой зависимости нет.

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Наука #Погода #Природа
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