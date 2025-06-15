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Почему гроза пахнет озоном

Источник:
Sibnet.ru
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Гроза
Фото: Troncap / CC0

Воздух после грозы пахнет по-особенному — свежо и бодряще. «Виновник» этого — озон, специфический вариант кислорода.

«При ударе молнии выделяется огромная энергия. Она расщепляет молекулы кислорода (O) в воздухе на отдельные атомы. Затем эти атомы соединяются с другими молекулами кислорода (O), образуя озон (O). Именно он имеет характерную "свежесть"», — объяснил эксперт Пермского Политеха в области метеорологии, член Русского географического общества Максим Симакин.

Молния также способствует образованию оксидов азота. Вступая в реакцию с влагой в воздухе, оксиды азота образуют слабые растворы азотной кислоты. Эти растворы также вносят свой вклад в специфический грозовой аромат.

Озон с древнегреческого переводится как «пахну». Использовать это слово предложил немецкий химик Христиан Шенбейн в 1840 году.

По словам Симакина, чувствительность к запаху озона варьируется от человека к человеку. Некоторые люди более восприимчивы к нему, а другие могут вообще его не ощущать.

Озон — очень токсичный газ и в высокой концентрации может оказать смертельное воздействие на человека. Но в малой, как после грозы, лозе он только «дезинфицирует» атмосферу.

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Жизнь #Природа #Интересно
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GammiPluh

️«Нельзя иметь мнение без знания»Когда человек высказывает мнение не имея познаний по теме, то это эмоционально-чувственное...

mosquito__2010

вор должен сидеть в тюрьме а они европой управляют. ок.

Game Rock

Что-бы получать в России пенсию до нее еще нужно дожить.

kaisik

Под запретом снимать может ты видео фиксацию сделаешь?