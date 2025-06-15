Почему гроза пахнет озоном

Воздух после грозы пахнет по-особенному — свежо и бодряще. «Виновник» этого — озон, специфический вариант кислорода.

«При ударе молнии выделяется огромная энергия. Она расщепляет молекулы кислорода (O) в воздухе на отдельные атомы. Затем эти атомы соединяются с другими молекулами кислорода (O), образуя озон (O). Именно он имеет характерную "свежесть"», — объяснил эксперт Пермского Политеха в области метеорологии, член Русского географического общества Максим Симакин.

Молния также способствует образованию оксидов азота. Вступая в реакцию с влагой в воздухе, оксиды азота образуют слабые растворы азотной кислоты. Эти растворы также вносят свой вклад в специфический грозовой аромат.

Озон с древнегреческого переводится как «пахну». Использовать это слово предложил немецкий химик Христиан Шенбейн в 1840 году.

По словам Симакина, чувствительность к запаху озона варьируется от человека к человеку. Некоторые люди более восприимчивы к нему, а другие могут вообще его не ощущать.

Озон — очень токсичный газ и в высокой концентрации может оказать смертельное воздействие на человека. Но в малой, как после грозы, лозе он только «дезинфицирует» атмосферу.