Россия стала пятой в мире по вкладу промышленности в экономику

Россия по итогам 2024 года стала пятой среди всех стран мира по вкладу промышленного сектора в экономику, следует данных Всемирного банка.

Первую позицию в рейтинге занимает Китай, где вклад отрасли в ВВП увеличился почти на 2% в номинальном выражении и составил 6,8 триллиона долларов. Второе место заняли США с ростом на 3% до 5,1 триллиона, пишет РИА Новости.

Тройку лидеров замкнула Германия, при этом ее показатель упал на 2,5%, до 1,2 триллиона долларов. Четвертое место — у Индии, она нарастила выпуск в производственном секторе на 4%, до 957 миллиардов.

Российская промышленность показала наибольший рост среди десятки крупнейших экономик, ее вклад в ВВП увеличился на 6%, до 668 миллиардов. Шестое место заняла Великобритания, где показатель вырос до 610 миллиардов, увеличившись на 3,5%.

В топ-10 также вошли Мексика (586 миллиардов долларов), Франция (554,9 миллиарда долларов), Саудовская Аравия (554,8 миллиарда долларов), Индонезия (549 миллиардов долларов). В целом промышленность в прошлом году добавила мировой экономике 28,9 триллиона долларов.