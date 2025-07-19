НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия стала пятой в мире по вкладу промышленности в экономику

Источник:
Sibnet.ru
288 4

Россия по итогам 2024 года стала пятой среди всех стран мира по вкладу промышленного сектора в экономику, следует данных Всемирного банка.

Первую позицию в рейтинге занимает Китай, где вклад отрасли в ВВП увеличился почти на 2% в номинальном выражении и составил 6,8 триллиона долларов. Второе место заняли США с ростом на 3% до 5,1 триллиона, пишет РИА Новости.

Тройку лидеров замкнула Германия, при этом ее показатель упал на 2,5%, до 1,2 триллиона долларов. Четвертое место — у Индии, она нарастила выпуск в производственном секторе на 4%, до 957 миллиардов.

Российская промышленность показала наибольший рост среди десятки крупнейших экономик, ее вклад в ВВП увеличился на 6%, до 668 миллиардов. Шестое место заняла Великобритания, где показатель вырос до 610 миллиардов, увеличившись на 3,5%.

В топ-10 также вошли Мексика (586 миллиардов долларов), Франция (554,9 миллиарда долларов), Саудовская Аравия (554,8 миллиарда долларов), Индонезия (549 миллиардов долларов). В целом промышленность в прошлом году добавила мировой экономике 28,9 триллиона долларов.

Еще по теме
Россия собралась снижать себестоимость отечественных авто
Российский изобретатель превратил навоз в воду
Мишустин заявил о продолжении работы над самолетом «Байкал»
Выпуск алкоголя в России рухнул
смотреть все
Экономика #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский поздравил украинцев с крещением «Руси-Украины»
Кремль заявил, что Германия становится «вновь опасной»
ВСУ пополнят стариками‑добровольцами
Трамп передаст Украине новые системы Patriot
Обсуждение (4)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Самое обсуждаемое
36
Зеленский поздравил украинцев с крещением «Руси-Украины»
33
Кремль заявил, что Германия становится «вновь опасной»
31
ВСУ пополнят стариками‑добровольцами
27
Трамп передаст Украине новые системы Patriot
25
Россия призвала мир оказать давление на Украину для переговоров