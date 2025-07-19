Летняя Олимпиада в 2025 году отмечает свое 45-летие. Игры в Москве проходили с 19 июля по 3 августа 1980 года. Как Советский Союз готовился принимать главное спортивное событие планеты, показали создатели отечественного сериала «Игры».

Год выхода: 2024

Где посмотреть: «Кинопоиск»

Режиссер: Евгений Стычкин

В ролях: Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Юрий Стоянов, Алексей Серебряков

О чем сериал «Игры»

Сериал «Игры» посвящен драматичному периоду подготовки Москвы к летним Олимпийским играм 1980 года. Зрители увидят подоплеку событий с точки зрения организационного комитета, который сталкивается с целой чередой кризисов.

Героям сериала предстоит спасать престиж страны перед лицом потенциального провала, балансируя между идеологическим давлением, требованиями международных инспекторов и реалиями холодной войны, которые в итоге привели к бойкоту Игр.

Центральными фигурами сюжета выступают молодой выпускник МГИМО Игорь Зорин (Григорий Верник), представитель тогдашней золотой молодежи, который постоянно ввязывается в авантюрные истории, его отец-чиновник (Алексей Серебряков) и принципиальная начальница Ирина Светлова (Мария Карпова).

Параллельно показаны судьбы спортсменов: разрывающегося между тренировками и заботой о семье тяжелоатлета, страдающей от жесткого тренера гимнастки, фехтовальщика, чья дружба с западным коллегой подвергается испытаниям из-за политики.

Еще одна сюжетная линия показывает интриги в ЦК КПСС, где генсек Леонид Брежнев (Юрий Стоянов) сомневается в необходимости проведения Игр и даже предлагает отказаться от их проведения, уплатив штраф Международному Олимпийскому Комитету.

Почему «Игры» стоит посмотреть

Сериал «Игры» — производственная драма без ностальгического глянца, в которой эпоха воссоздается через реальные приметы времени: звучание песен Высоцкого и Пугачевой, театральные постановки «Таганки», ретро-автомобили, автоматы с газировкой и ковры на стенах.

У проекта стильная «картинка» — стилизация под кинопленку 70-х, смешение игровых сцен с реставрированной архивной хроникой. Все это дополняет динамичный монтаж с «дрожащей камерой», отсылающей к документальному стилю.

«Игры» получили высокое признание зрителей — на «Кинопоиске» сериал имеет 7,9 балла на основании более 500 тысяч оценок.

При подчеркнутой документальности «Игры» используют контекст исторического события, чтобы показать трагедии «маленьких людей» в системе. Реставрируя исторические реалии, сериал не восхваляет и не демонизирует СССР.

Посмотреть «Игры» стоит ради визуального и смыслового погружения в знаковое историческое событие и «живых» персонажей, вынужденных преодолевать личные трагедии и выбирать между идеологией, долгом и внутренними нравственными установками.