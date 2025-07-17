Аттестат зрелости и зачетка сестры Михаила Булгакова нашлись в НГПУ

Сестра знаменитого писателя Варвара Булгакова училась в педагогическом институте в 1940-е годы, ее документы нашли в архиве Новосибирского педагогического госуниверситета.

«Нам попался аттестат зрелости 1913 года. Мы сразу обратили внимание на его необычный вид — не голубой, как был у подобных дореволюционных аттестатов, а белый — в честь 300-летия династии Романовых <…>. Аттестат был выдан женской гимназией Святой Екатерины в Киеве», — рассказала доцент Вера Спесивцева.

Аттестат принадлежит Варваре Афанасьевне Булгаковой, которая окончила 8 классов гимназии «весьма удовлетворительно» — только на пятерки. Позже удалось найти дубликат зачетной книжки Варвары Афанасьевны, выполненный в 1951 году, сообщила пресс-служба вуза.

Фото: © пресс-служба НГПУ

В зачетной книжке Булгаковой есть оценка «хор.» на экзамене по латыни, поставленная ее же мужем. Леонид Сергеевич преподавал немецкий язык и латынь в медицинском институте и на факультете иностранных языков НГПИ.

Находки не были случайностью. В университете реализуется проект «Переплетение дел и судеб», в рамках которого студенты и преподаватели разбирают архив НГПИ, где сохранилось множество несистематизированных документов.

Это дела студентов 1937 по 1957 годы, отдельные свидетельства, удостоверения, студенческие билеты, зачётные книжки. Участники проекта сначала систематизировали их по типам документов, затем занялись оцифровкой самых редких экземпляров, составлением описей и реестров документов.

Варвара Афанасьевна Булгакова переехала из Киева в Новосибирск к своему ранее сосланному сюда мужу Леониду Сергеевичу Каруму в 1934 году. Здесь она заочно обучалась в педагогическом институте и преподавала немецкий язык в школе № 42 (ныне – гимназия № 1). Сестра послужила Михаилу Булгакову прототипом Елены Турбиной-Тальберг из «Белой гвардии».



