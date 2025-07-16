Россия увеличила отрыв от экономики Японии

Россия в 2024 году осталась четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности и увеличила отрыв от Японии вдвое, следует из данных Всемирного банка.

Объем российской экономики в пересчете по ППС в 2024-м достиг 6,92 триллиона долларов против 6,45 триллиона годом ранее. Страна осталась на четвертом месте среди крупнейших экономик, приводит РИА Новости

Япония сохранила за собой пятое место, при этом за год ее ВВП увеличился до 6,4 триллиона с 6,25 триллиона долларов в 2023 году. Разрыв между ней и Россией подскочил вдвое, составив 514 миллиардов долларов против 264 миллиардов годом ранее.

В тройку лидеров при этом вошли:

Китай — 38,2 триллиона долларов;

США — 29,2 триллиона;

Индия — 16,2 триллиона.

В десятке также оказались:

Германия — шесть триллионов долларов;

Бразилия — 4,7 триллиона;

Индонезия — 4,7 триллиона;

Франция — 4,2 триллиона;

Великобритания — 4,2 триллиона.

Мировой ВВП в номинальном выражении вырос до 197,4 триллиона долларов с 185,9 триллиона годом ранее.