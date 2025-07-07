НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Бывшая жена погибшего участника СВО соврала о его отцовстве ради денег

Источник:
Sibnet.ru
247 0

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против жительницы Железногорска, которая пыталась получить 3 миллиона рублей на гибели бывшего мужа на СВО, сообщила прокуратура Красноярского края.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года житель Железногорска заключил контракт и стал участником СВО. Через месяц его жена подала на развод, указав в заявлении, что их брачные отношения прекратились еще в 2021 году. Вскоре она родила ребенка, а спустя несколько дней узнала, что бывший муж погиб в зоне боевых действий.

После этого жительница подала заявление в ЗАГС, в котором указала в качестве отца ребенка бывшего мужа. Получив свидетельство о рождении, она обратилась за назначением страховой выплаты ребенку, единовременного пособия, пенсии по случаю потери кормильца, а также ежемесячной выплаты как членам семьи участника СВО. Общая сумма запрошенной материальной помощи превысила 3 миллиона рублей.

При этом другая женщина, имевшая с погибшим совместного ребенка, подала иск в суд с требованием лишить бывшую жену права на получение социальных выплат.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что, будучи беременной, экс-жена в медицинских документах указывала другого мужчину. Она также отказалась от проведения генетической экспертизы для установления отцовства. По итогам проверки в отношении жительницы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а суд лишил ее права на социальные выплаты. Ей грозит арест до четырех месяцев.

Еще по теме
Вулкан Левотоби Лаки‑лаки проснулся на острове Флорес. ВИДЕО
Уволенный экс-министр транспорта Старовойт застрелился
Почему закрывают небо над аэропортами при плане «Ковер»
Ан‑2 совершил жесткую посадку под Читой. ВИДЕО
смотреть все
ЧП #Происшествия #Красноярск #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Огромной силы взрывы прогремели в Житомирской области. ВИДЕО
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину
Россия официально признала режим талибов в Афганистане
Почему замедлился рост реальных зарплат
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

Voland2

Дичь , это когда своих святых на запчасти разбирают и по миру таскают для поклонения...

Uynachalnica

Это говорит лишь о том, что стоматология становится недоступной.

Удавиков

про убыль росстат скрыл данные на своём сайте, видимо, совсем всё печально

Game Rock

Ильич держись, еще лет сто и похоронят.