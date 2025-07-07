Бывшая жена погибшего участника СВО соврала о его отцовстве ради денег

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против жительницы Железногорска, которая пыталась получить 3 миллиона рублей на гибели бывшего мужа на СВО, сообщила прокуратура Красноярского края.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года житель Железногорска заключил контракт и стал участником СВО. Через месяц его жена подала на развод, указав в заявлении, что их брачные отношения прекратились еще в 2021 году. Вскоре она родила ребенка, а спустя несколько дней узнала, что бывший муж погиб в зоне боевых действий.

После этого жительница подала заявление в ЗАГС, в котором указала в качестве отца ребенка бывшего мужа. Получив свидетельство о рождении, она обратилась за назначением страховой выплаты ребенку, единовременного пособия, пенсии по случаю потери кормильца, а также ежемесячной выплаты как членам семьи участника СВО. Общая сумма запрошенной материальной помощи превысила 3 миллиона рублей.

При этом другая женщина, имевшая с погибшим совместного ребенка, подала иск в суд с требованием лишить бывшую жену права на получение социальных выплат.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что, будучи беременной, экс-жена в медицинских документах указывала другого мужчину. Она также отказалась от проведения генетической экспертизы для установления отцовства. По итогам проверки в отношении жительницы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а суд лишил ее права на социальные выплаты. Ей грозит арест до четырех месяцев.